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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Caída de material y daño en deprimido de la calle 72 fue culpa de maquinaria del Metro de Bogotá

Caída de material y daño en deprimido de la calle 72 fue culpa de maquinaria del Metro de Bogotá

Una de las obras recientemente entregadas por la Alcaldía de Bogotá generó problemas en la movilidad durante la mañana del miércoles 18 de marzo

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