Caída de material y daño en deprimido de la calle 72 fue culpa de maquinaria del Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá informó que, en la mañana de este miércoles 18 de marzo, maquinaria del consorcio Metro Línea 1 generó un daño en la placa superior del deprimido de la calle 72, rompiendo la estructura y produciendo la caída de material sobre la calzada.

Esta situación obligó al cierre parcial de la vía, dando paso por un solo carril en este corredor desde las 11:00 a. m., mientras unidades de la Secretaría de Movilidad y el IDIGER realizan la limpieza de residuos en la vía y verifican que no haya riesgo de caída de material nuevamente en este sector.

Es importante destacar que el deprimido de la calle 72 con avenida Caracas fue inaugurado y puesto en servicio de los ciudadanos el 17 de febrero de 2025, como parte de las obras de la primera línea de este servicio.

Según informaron desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se tuvo que hacer este cierre preventivo en este punto, en sentido occidente-oriente, debido a la caída de este material, el cual pudo generar accidentes en los vehículos que transitaban por allí.



Desde la Empresa Metro señalaron que esto es producto de una deficiente gerencia y control del desarrollo de las actividades de las obras. Asimismo, destacaron que esto no representa ningún problema de estabilidad de la estructura del viaducto.

“Queremos reiterar a la ciudadanía que este hecho no representa ningún problema de estabilidad estructural del viaducto. Las reparaciones correspondientes serán realizadas de manera inmediata para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del proyecto”, se lee en el comunicado.

Frente a esta situación, la Empresa Metro de Bogotá le solicitó al consorcio Metro Línea 1 que tome todas las medidas necesarias para fortalecer el control sobre las actividades de cada uno de los actores del proyecto, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares que puedan generar daños o accidentes en la ciudad.