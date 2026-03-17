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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Regiotram de Occidente arrancará obras: definen fechas para iniciar construcción

Regiotram de Occidente arrancará obras: definen fechas para iniciar construcción

De acuerdo con lo explicado, se iniciarán trabajos de cimentación, retiro de rieles y adecuación de terrenos, marcando así el arranque formal de la intervención urbana.

Ciudadano que usará el Regiotram del Occidente que ya empezó obras
La operación de construcción tendrá dos fases: la primera se entregará en el 2027 con un tramo de Facatativá a Fontibón.
Fotomontaje: Blu Radio.
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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