Regiotram de Occidente arrancará obras: definen fechas para iniciar construcción

El proyecto del Regiotram de Occidente vuelve a resonar luego de que se confirmara la fecha en la que iniciarán una de las fases más importantes para el desarrollo del proyecto: la construcción en Bogotá.

En medio del crecimiento que los municipios aledaños a Bogotá han tenido, sumado a la necesidad de mejorar la movilidad regional, esta obra se perfila como una de las apuestas más importantes para conectar a la capital con los municipios cundinamarqueses.

La iniciativa, liderada por la Gobernación, busca acercar territorios como Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá con Bogotá, impactando a millones de personas que se movilizan día a día entre estos dos puntos.



Regiotram anuncia fecha de inicio de megaobra

RegioTram Foto: CFRO

De acuerdo con lo revelado por Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, confirmó que en junio comenzarán las obras en la capital colombiana. De acuerdo con lo explicado, se iniciarán trabajos de cimentación, retiro de rieles y adecuación de terrenos, marcando así el arranque formal de la intervención urbana.



El proyecto contará con un tren 100 % eléctrico, con capacidad de movilizar a 130.000 pasajeros al día y alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Adicionalmente, se proyecta que durante los primeros 20 años de operación contribuya a reducir significativamente las emisiones contaminantes.

La obra también avanzará fuera de Bogotá; de hecho, el patio taller El Corzo ya cuenta con un progreso cercano al 45 %, mientras que la estación de Mosquera continúa en fase de cimentación.



Regiotram inicia obras en Bogotá

Dentro de Bogotá, el trazado incluirá nueve estaciones que permitirán la conexión directa con el sistema de transporte de la ciudad. El recorrido iniciará en el sector de Catam, en Fontibón, y progresivamente avanzará hacia el centro de la ciudad, donde se integrará con la primera línea del metro.

Las estaciones estarán distribuidas en puntos estratégicos del occidente y centro de la ciudad, lo que hará que sea más sencillo el acceso de miles de usuarios que hoy dependen de otros medios de transporte más congestionados.

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Este proyecto no solamente busca reducir tiempos de desplazamiento, sino también ofrecer una alternativa más sostenible y eficiente frente al crecimiento de las demandas y exigencias de movilidad en la región.



Regiotram contará con puentes elevados en Bogotá

La construcción del Regiotram también implicará cambios en la infraestructura vial. Para poder garantizar su operación, se levantarán puentes elevados en varias avenidas de la ciudad, así como pasos a nivel con control semafórico.

Entre los puntos donde habrá intervenciones se destacan:



Avenida Boyacá

Avenida 68

Avenida de Las Américas

NQS

Carrera 40

Carrera 50

Avenida Ciudad de Cali

Estos proyectos buscan evitar interferencias con el tráfico vehicular y mejorar la seguridad en los cruces del tren; de esta manera, se evitarían accidentes.

Por su parte, el cronograma contempla que el sistema entre en operación parcial en octubre de 2027, cubriendo inicialmente el tramo entre Facatativá y Fontibón. Luego, para el año 2029 el recorrido llegaría hasta el centro de Bogotá, consolidando una conexión clave para la región, eliminando trancones y desplazamientos prolongados en el occidente de la capital.