Ojo, nuevas obras comienzan en Bogotá: estos serán los puntos afectados

A partir del próximo 30 de marzo, Bogotá dará a inicio a nuevas obras en el oriente de la ciudad con el inicio de la construcción de la nueva Carrera Séptima de la mano del Instituto de Desarrollarlo Urbano (IDU), pero la cual traerá algunas afectaciones y modificaciones en la movilidad de la capital.

“Arranca el Corredor Carrera Séptima, entre las calles 99 y 200. Este es un contrato que se firmó en diciembre del 2023, por la anterior administración, y es de obligatorio cumplimiento. Ya terminamos la etapa de preconstrucción, así que ya arranca la construcción de los tres grupos: el primer grupo de la 99 a la 127; el segundo, de la 127 a la 183, y el tercero, de la 183 a la 200”, informó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Nueva carrera séptima // Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cuáles serán los puntos afectados por las nuevas obras en Bogotá?

Los primeros movimientos de obra se harán entre las calles 119 y 121 con maquinaria en el sentido norte-sur y luego arrancará por las calles ya mencionadas. El objetivo será dejar los primeros 250 metros del carril de TransMilenio en el costado occidental.

El paradero 173A01 dejará de operar en esta zona y se desplazará hasta el banco Davivienda frente al edificio Torre 123. En ese orden, la Fundación Santa Fe y las calles mencionadas serán los puntos afectados.



“Hemos revisado todos los estudios y hemos mejorado lo posible. Vamos a tener mejor espacio público; pasamos de 200 000m2 a casi 400 000m2; vamos a tener una ciclorruta continua por el costado occidental y, sobre todo, hemos tenido especial cuidado en el tema ambiental. Vamos a trasladar 600 árboles y reemplazar 1500; al finalizar el proyecto vamos a plantar más de 4000 nuevos árboles. Además, vamos a tener alrededor de 400 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible que van a ayudar a mitigar las inundaciones”, indicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.