En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ojo, nuevas obras comienzan en Bogotá: estos serán los puntos afectados

Ojo, nuevas obras comienzan en Bogotá: estos serán los puntos afectados

No solo habrá cambios en las principales vías, sino que los servicios de transporte público y sus rutas sufrirán algunos cambios en sus recorridos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad