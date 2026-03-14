Alcaldía de Usaquén suspende obra tras denuncia ciudadana por posibles riesgos para los bogotanos

Luego de que se conociera una denuncia por parte del concejal Jesús David Araque, mientras realizaba veeduría en una obra de construcción de apartamentos por un tractocamión que tapaba el paso a ciclistas y peatones, en la carrera 45 #116-76, le cayó una tolva a uno de los policías encargado de la seguridad del cabildante.

“En el momento en que les advertí que estaban cometiendo varias irregularidades y poniendo en riesgo la vida e integridad de los transeúntes y de los mismos operarios se desplomó la tolva sobre el uniformado”, señaló Araque en sus redes sociales.

En el momento en que les advertí que estaban cometiendo varias irregularidades y poniendo en riesgo la vida e integridad de los transeúntes y de los mismos operarios se desplomó la tolva sobre el uniformado.



Por poco el artefacto casi les cae en la cabeza a todo el equipo. pic.twitter.com/azstk9DCzp — Jesús David Araque (@araqueconcejal) March 14, 2026

Ante esta situación tanto la Alcaldía Local de Usaquén como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se pronunciaron y aseguraron que tomaron medidas correctivas contra la constructora de la obra.

En medio de una visita de inspección evidenciaron que el constructor incumplía el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), al realizar actividades que afectaban el espacio público y ponían en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el lugar.



Por esto, desde la Alcaldía Local ordenaron la suspensión inmediata de la obra por el incumplimiento y aseguraron que adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes. Asimismo, la Policía Nacional impuso medida de comparendo a los responsables por las conductas que comprometieron la seguridad de los ciudadanos.

“Debido a la denuncia recibida el día de hoy nos encontramos haciendo presencia desde la Alcaldía Local. Tras verificar la documentación encontramos que el constructor estaba incumpliendo el plan de manejo de tráfico, por lo que se tomó una medida correctiva de suspensión de la actividad. No vamos a permitir que las construcciones ocupen o afecten el espacio público ni pongan en riesgo la vida de las personas”, señaló Daniel Ortiz, alcalde local de Usaquén.

Asimismo, durante el incidente también se registraron daños en infraestructura del espacio público, correspondiente a obras recientemente entregadas por el Instituto de Desarrollo Urbano, por lo que este adelantará las acciones legales correspondientes para la reparación de los daños causados.

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“Es muy importante contarles a los bogotanos y a las constructoras o empresas que estén haciendo obras, que por ningún motivo pueden afectar el espacio público o la movilidad de las personas. Por tal motivo, el IDU tomará las medidas jurídicas que correspondan contra la constructora por las afectaciones ocasionadas al espacio público y al mobiliario. No vamos a permitir que hagan lo que quieran con el espacio público”, concluyó el director del IDU, Orlando Molano.

