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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alcaldía de Usaquén suspende obra tras denuncia ciudadana por posibles riesgos para los bogotanos

Alcaldía de Usaquén suspende obra tras denuncia ciudadana por posibles riesgos para los bogotanos

Desde el Instituto de Desarrollo Urbano se adelantarán las acciones legales correspondientes para la reparación de los daños causados en infraestructura de espacio público entregada recientemente.

suspende obra tras denuncia ciudadana por posibles riesgos para los bogotanos.jpg
Suspenden obra tras denuncia ciudadana por posibles riesgos.
Fotos: captura de video, @araqueconcejal en X.
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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