Después de un terremoto es común encontrar grietas en paredes, daños en fachadas o puertas que dejan de funcionar correctamente. Sin embargo, no todas estas señales significan necesariamente que una vivienda tenga problemas estructurales.En entrevista con Casa Blu, Lucas Naranjo Mejía, arquitecto y gerente general de Perfek Constructora, explicó que uno de los factores que puede influir en el comportamiento de una edificación durante un terremoto es su antigüedad y la norma bajo la cual fue construida.“La primera norma sismorresistente que hubo en el país fue en el 83, después del terremoto de Popayán. Posteriormente hubo una actualización en el 98 y la última ha sido la NSR-10, que va desde 2010. Esta normativa vigila y recomienda a todos los constructores cumplir una serie de características con las que se debe diseñar y construir para evitar las tragedias que hemos visto”, explicó.El arquitecto aclaró que esto no significa que todos los edificios construidos antes de 1983 sean inseguros, pero sí que en aquella época no existía una regulación tan definida como la actual en materia de sismorresistencia.¿Qué grietas deberían generar preocupación?Uno de los principales llamados de Naranjo es prestar atención al lugar donde aparece la grieta. Según explicó, una fisura en un muro cuya función es únicamente dividir espacios no necesariamente implica un riesgo para toda la estructura. La situación cambia cuando el daño aparece en elementos como columnas o vigas.“Una forma rápida de evidenciar si hay una grieta que es peligrosa es cuando ustedes identifican grietas que están en las partes estructurales, como vigas y columnas. Si uno ve una grieta en un muro cuya única función es dividir espacios, no es como para prender unas alarmas y evacuar; pero si uno ve en la estructura, columnas y vigas, sí es muy bueno buscar un patólogo para que haga el debido análisis”, señaló.Precisamente, expertos han recomendado revisar cuidadosamente las edificaciones antes de regresar a ellas después de un sismo, especialmente cuando existen daños visibles en elementos estructurales.¿Qué pasa si una vivienda nueva sufrió daños?Naranjo recordó que quienes adquirieron inmuebles nuevos también cuentan con mecanismos de protección frente a problemas estructurales.“En 2016 salió la Ley 1796, donde nosotros los constructores tenemos la obligación de responder por la estructura de los proyectos durante 10 años”, aseguró.El experto también recomendó revisar las pólizas de la propiedad horizontal y las coberturas particulares de cada vivienda, especialmente frente a riesgos como incendio y terremoto. En el caso de los edificios modernos, explicó que la NSR-10 también contempla procesos de supervisión durante la construcción.“Por obligación tenemos que tener una interventoría, que es una empresa o persona independiente a la constructora que vigila y supervisa que se esté ejecutando la construcción tal cual están los diseños. Posterior a esto tienen que entregar un permiso de ocupación”, indicó.¿Es más peligroso vivir en un piso alto?Después del terremoto, otra de las inquietudes de algunos propietarios está relacionada con la altura de los edificios y la intensidad con la que puede sentirse un movimiento telúrico.Ante esto, Naranjo explicó que en los pisos superiores el movimiento puede sentirse con mayor intensidad, pero esto no significa por sí mismo que la estructura sea insegura.“Todas estas edificaciones de altos pisos aplican bajo la NSR-10, que quiere decir que son edificios diseñados para esto y pueden brindar tranquilidad. Obviamente, entre más alto, por efecto péndulo se va a mover un poco más, pero lo que uno necesita es que no colapse”, sostuvo.El objetivo de la norma, explicó, es precisamente que frente a un evento de gran intensidad la estructura conserve la estabilidad suficiente para proteger a sus ocupantes y permitir una evacuación segura.Por eso, más allá de la edad o altura de una vivienda, la recomendación ante daños visibles sigue siendo evitar diagnósticos improvisados y solicitar una evaluación profesional cuando las grietas comprometan vigas, columnas u otros elementos estructurales.Escuche la entrevista completa aquí: