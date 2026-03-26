Seis edificaciones irregulares fueron demolidas en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín

Las edificaciones irregulares en el Valle de Aburrá están bajo la lupa de las autoridades. En lo corrido del año se han intervenido este tipo de edificaciones en sectores como Santa Elena, Altavista y Envigado. El turno ahora es para el corregimiento San Cristóbal, ubicado al Occidente de la ciudad.

Hasta el sector conocido como La Divisa, jurisdicción de este corregimiento, llegaron funcionarios de la Alcaldía de Medellín para llevar a cabo el desmonte y la remoción de seis construcciones irregulares que se levantaban sin autorización. Además, estaban invadiendo un lote que es propiedad del Distrito de Medellín.

Por otro lado, también se ejecutó la suspensión de obra en una edificación que avanzaba sin licencia y estaba siendo levantada en una zona no apta para construir. Esa área está clasificada como suelo destinado para uso público de proyectos donde está prohibido cualquier tipo de edificación.

Juan Camilo Arredondo subsecretario de Control Urbanístico de Medellín.



“Cuando alguien construye sin permisos, con deficiencias constructivas, pone en riesgo su propia seguridad y la de sus vecinos, por eso seguimos actuando en el territorio, esto no es un hecho aislado. En lo que va del año, ya hemos realizado 41 remociones en San Cristóbal, lo que equivale a 1.259 m2 recuperados para el corregimiento”.

Desde esta Secretaría confirmaron que este terreno está previsto para construir un lugar al servicio a la comunidad, como parques o zonas verdes. El predio intervenido tiene una extensión de 17.798 metros cuadrados, un tamaño comparable con la mitad del Centro Administrativo La Alpujarra. Ante esta situación, el secretario hizo esta recomendación a la ciudadanía.

“Queremos hacer un llamado claro a la ciudadanía, muchas veces detrás de estas ocupaciones hay engaños o ventas irregulares de lotes, por eso es clave que las personas no se dejen estafar. Verifiquen siempre la información de la titularidad de los predios y las restricciones que estos tengan, denuncien cualquier irregularidad”.

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Además, también fue recopilada información sobre 78 construcciones por posibles infracciones urbanísticas. Entre los hallazgos más relevantes identificaron que en varios de los inmuebles ya existían informes técnicos previos, lo que evidencia una ocupación irregular reiterada.

El sector La Divisa forma parte de los 65 puntos críticos que tiene identificados el Distrito por construcciones ilegales y donde se realizan controles permanentes por el aumento de ocupaciones irregulares. En esta zona hay monitoreo constante, recorridos de observación y jornadas de sensibilización.