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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Seis edificaciones irregulares fueron demolidas en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín

Seis edificaciones irregulares fueron demolidas en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín

En la ciudad se tienen identificados casi 70 puntos críticos con construcciones ilegales.

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