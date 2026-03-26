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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín cambia horarios de sus escenarios deportivos durante Semana Santa: así funcionarán

Medellín cambia horarios de sus escenarios deportivos durante Semana Santa: así funcionarán

Ciclovías y piscinas son los principales escenarios con novedad en sus horarios para los días de Semana Santa.

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