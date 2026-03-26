Medellín cambia horarios de sus escenarios deportivos durante Semana Santa: así funcionarán

Durante la Semana Santa, la oferta de recreación y deporte en Medellín tendrá modificaciones en horarios y servicios, según informó el Inder. En esa época, la ciudad mantendrá abiertos varios escenarios para práctica libre, con ajustes puntuales en espacios como piscinas, ciclovías y otras ofertas institucionales.



Escenarios deportivos de Medellín en Semana Santa

Las piscinas funcionarán en horario habitual durante la semana, pero el jueves y viernes santo solo prestarán servicio hasta el mediodía. Esta medida, según informaron desde la administrtación local, busca adaptarse a la dinámica de la ciudad durante los días festivos, sin suspender completamente el acceso ciudadano.

Mientras tanto, la Bolera Suramericana, en la Unidad Deportiva de Belén, operará con normalidad hasta el miércoles y luego cerrará hasta el lunes de Pascua. Por su parte, el aeroparque Juan Pablo II mantendrá su funcionamiento regular hasta mitad de semana y tendrá horarios de festivo en los días santos.



Ciclovías Medellín en Semana Santa

En cuanto a las ciclovías, estarán habilitadas los domingos de Ramos y Resurrección, pero no operarán durante jueves ni viernes santo. Esta decisión responde a la menor afluencia y a la logística de movilidad durante esas fechas.

Entre el 30 de marzo y el 4 de abril no habrá oferta institucional del Inder, aunque los escenarios seguirán abiertos para uso libre. Sin embargo, varios espacios tendrán programación especial con actividades dirigidas entre lunes y miércoles.



Oferta del Inder Medellín en Semana Santa

Escenarios como Granizal, Villa del Socorro, Coliseo La 45, Moravia y el Parque Juanes de la Paz ofrecerán clases grupales, actividad física guiada, rumba aeróbica y entrenamientos funcionales para la comunidad.

Programas como Canas al Aire y Sin Límites continuarán con actividades específicas para adultos mayores y personas con discapacidad. Estas iniciativas incluyen ejercicios adaptados en espacios abiertos, acuáticos y gimnasios especializados.



Finalmente, hay que mencionar que los gimnasios al aire libre también estarán habilitados en horarios establecidos durante el fin de semana y que, con estas medidas, Medellín busca garantizar opciones de bienestar y actividad física durante la Semana Santa.