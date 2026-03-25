Abren nueva ruta directa desde Medellín hacia dos países de Centroamérica: así operarán

La aerolínea Wingo anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas internacionales desde Medellín hacia Ciudad de Guatemala y Montego Bay. La operación, resaltaron, se realiza en alianza con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, el Bureau de Medellín y Antioquia y el concesionario del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro.

Cabe resaltar que, de esta manera, la mencionada aerolínea se convierte, al menos de momento, en la única que ofrece vuelos directos desde Medellín hacia estos dos destinos de Centroamérica.

Durante 2025, cerca del 35 % de los pasajeros movilizados por Wingo viajaron desde y hacia Medellín, lo que equivale a 1,2 millones de usuarios. Con estas rutas, la aerolínea completará 10 destinos internacionales desde la ciudad, además de cinco trayectos nacionales.

“Medellín es una ciudad estratégica para Wingo y estas rutas reflejan nuestra confianza en el potencial del mercado”, aseguró Jorge Jiménez. El directivo destacó que la compañía apuesta por destinos diferenciales, directos y a bajo costo para los viajeros colombianos.



Por otra parte, desde la administración local, Ana María López Acosta, secretaria de turismo, celebró el anuncio y afirmó que estas rutas fortalecen el posicionamiento internacional de la ciudad. Según indicó, la conectividad aérea abre oportunidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural.

"Amplía la conectividad internacional de nuestra ciudad y fortalece su posicionamiento como un destino cada vez más atractivo para el turismo, los negocios y el intercambio cultural. Rutas como estas abren nuevas oportunidades para Medellín y reafirman el valor del trabajo articulado entre el sector público y privado", indicó la funcionaria.

Por su parte, Javier Benítez señaló que la llegada de estas rutas reafirma el potencial del aeropuerto como plataforma clave de conexión para Antioquia y el país. Además, destacó el crecimiento sostenido de la oferta aérea en la región.

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Nuevas rutas internacionales directas desde Medellín

La ruta Medellín–Ciudad de Guatemala iniciará operaciones el 25 de junio con tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábados. Wingo ofrecerá más de 30.000 sillas al año en este trayecto, con tarifas desde 108 dólares por trayecto, impuestos incluidos.

En cuanto a la ruta Medellín–Montego Bay, comenzará el 23 de junio con la misma frecuencia semanal. Este destino ha ganado interés entre los viajeros colombianos y tendrá tarifas desde 159 dólares por trayecto, consolidando la apuesta de la aerolínea por el mercado caribeño.