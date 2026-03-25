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Blu Radio  / Turismo  / Abren nueva ruta directa desde Medellín hacia dos países de Centroamérica: así operarán

Abren nueva ruta directa desde Medellín hacia dos países de Centroamérica: así operarán

Con estas rutas, la aerolínea completará 10 destinos internacionales desde Medellín, una ciudad desde y hacia la que viajaron, el año pasado, el 35 % de sus pasajeros movilizados.

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