Concejal de Medellín denunció que Gobierno nacional tiene frenadas obras en aeropuerto de Rionegro

En medio de varias controversias que se han desatado en los últimos días entre el Gobierno nacional y autoridades en Antioquia, nuevamente la discusión queda en medio tras conocerse que, al parecer, la Nación tendría frenadas las intervenciones para mejorar el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

La información fue dada a conocer por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien indicó que luego de varios derechos de petición logró determinar que el Gobierno nacional se ha negado a firmar el otrosí con el que se podrían llevar a cabo las adecuaciones urgentes que necesita la terminal aérea.

De Bedout, manifestó que las implicaciones del bloqueo es que no se puedan invertir cerca de 400.000 millones de pesos que serían puestos por la Concesión AirPlan, por lo que no entiende porque el Gobierno nacional se opone cuando, al parecer, no tiene que poner recursos para las obras.

"El aeropuerto José María Córdova, la principal puerta de entrada a nuestra región, está totalmente colapsado. Más de 13,5 millones de pasajeros al año utilizan una infraestructura que se quedó en el pasado. Pero esto no es un tema menor. No es incomodidad, es congestión en zonas críticas", manifestó de Bedout,



El concejal de Medellín indicó que las 14 intervenciones que se harían con la firma del otrosí son necesarias ante la falta de intervención en filtros de seguridad, migración, salas de espera o en la pista, entre otras necesidades que tiene el aeropuerto.

Finalmente, de Bedout pidió, “como presidente de esta corporación, exijo a la ANI y al Ministerio de Transporte que procedan con la suscripción inmediata del otrosí conforme a los documentos remitidos desde años anteriores. Están arriesgando la seguridad de locales y visitantes por intereses políticos ajenos a la región. Petro solo firme y déjenos progresar”.