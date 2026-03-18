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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Concejal de Medellín denunció que Gobierno nacional tiene frenadas obras en aeropuerto de Rionegro

Concejal de Medellín denunció que Gobierno nacional tiene frenadas obras en aeropuerto de Rionegro

Alejandro de Bedout asegura que la Nación no ha firmado un otrosí con el que se permitiría la intervención en 14 puntos críticos de la terminal aérea.

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