“Lo mejor es irrespetarlo deportivamente”: Dudamel lanza advertencia a Hugo Rodallega

El Deportivo Cali empieza a mostrar señales de reacción. La victoria 2-0 frente a Cúcuta no solo sirvió para sumar, también cambió el ambiente en el grupo, que ahora trabaja con más confianza en medio de una semana clave.

En entrevista con Blog Deportivo este miércoles 18 de marzo, Rafael Dudamel habló del impacto del triunfo, del momento del equipo y del desafío que se viene, en un partido ante Santa Fe que puede acercarlos al grupo de los ocho.



El triunfo que cambió el ambiente en el Cali

Dudamel fue claro al explicar lo que dejó el resultado reciente. “No hay nada distinto a los triunfos que te pueda llenar de mayor confianza”, aseguró, resaltando el efecto inmediato en el grupo.

El técnico explicó que la victoria “hace que dé un vuelco total en la energía, en el entusiasmo y en la ilusión”, algo que se refleja tanto en el plantel como en la hinchada. Con ese impulso, el equipo trabaja ahora con más tranquilidad y seguridad.



La estrategia para frenar a Rodallega

El siguiente reto no es menor. Enfrente estará Hugo Rodallega, uno de los atacantes más determinantes del torneo. Dudamel reconoció su nivel, pero también dejó clara la idea con la que lo enfrentarán.

“Lo mejor que uno puede hacer contra este tipo de atacantes es irrespetarlo deportivamente”, afirmó, dejando ver que el equipo no puede jugar condicionado.



El entrenador destacó que Rodallega “sabe muy bien cómo imponer su jerarquía, su físico, su oficio”, por lo que será clave mantener altos niveles de concentración durante todo el partido.



El regreso de Cuéllar y su aporte al grupo

Otro de los puntos que marca la actualidad del Cali es el regreso de Gustavo Cuéllar. El mediocampista vuelve tras más de una década y lo hace con un mensaje claro.

“Me siento muy contento, muy feliz de volver a casa”, dijo, recordando su historia con el club. Además, dejó claro que su aporte no será solo en la cancha: “No vine solamente a aportar dentro del campo, sino fuera también”.

Con mejores sensaciones y caras conocidas de vuelta, el Cali se prepara para un partido que puede empezar a definir su rumbo en el campeonato.