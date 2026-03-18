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Blu Radio  / Deportes  / “Lo mejor es irrespetarlo deportivamente”: Dudamel lanza advertencia a Hugo Rodallega

“Lo mejor es irrespetarlo deportivamente”: Dudamel lanza advertencia a Hugo Rodallega

Deportivo Cali llega motivado tras su última victoria. Dudamel destacó el cambio anímico del equipo y anticipó un duelo exigente ante Santa Fe.

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