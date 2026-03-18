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Blu Radio  / Venezuela  / El pasado de Gustavo González López, el nuevo ministro de Defensa de Venezuela

El pasado de Gustavo González López, el nuevo ministro de Defensa de Venezuela

González López estuvo dos veces al frente del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como director general.

Gustavo González - Ministro del Poder Popular
Gustavo González López, nuevo ministro de Defensa de Venezuela
Foto: X @delcyrodriguezv
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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