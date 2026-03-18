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Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa de Venezuela

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa de Venezuela

Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista.

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