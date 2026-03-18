Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien estuvo al frente de las Fuerzas Armadas chavistas durante más de una década.

Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista.

"Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", escribió Rodríguez en Telegram.

Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

Foto: X @delcyrodriguezv

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