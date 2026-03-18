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Blu Radio  / Venezuela  / Delcy Rodríguez anuncia día de júbilo por el triunfo de Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia día de júbilo por el triunfo de Venezuela

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del mundo tras vencer este martes por 2-3 a Estados Unidos y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol.

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