Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a EE.UU.

Venezuela hizo historia en Miami al conquistar por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, tras imponerse 3-2 a Estados Unidos en un juego cerrado que se resolvió en la novena entrada. La victoria llegó en un momento clave, cuando el marcador estaba empatado y la presión estaba del lado de ambos equipos, en un estadio que por momentos se sintió como territorio venezolano por la presencia masiva de sus aficionados.

El batazo definitivo fue un doble de Eugenio Suárez que permitió a Javier Sanoja avanzar y marcar la diferencia. Ese hit terminó de sellar un partido que Venezuela había construido desde temprano, con anotaciones en la tercera y cuarta entrada, pero que se le complicó tras el empate estadounidense en la octava.



El batazo de Suárez y la reacción tras el empate de Harper

TEAM VENEZUELA WINS ITS FIRST #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/pysxBJiZZf — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

El encuentro tuvo varios momentos determinantes, pero el más crítico llegó cuando Bryce Harper conectó un jonrón en la octava entrada para igualar el marcador 2-2. Ese golpe pudo cambiar el rumbo del partido, pero Venezuela reaccionó de inmediato con temple y precisión en el cierre.

Antes de ese momento, el equipo venezolano había tomado ventaja con una carrera impulsada por Salvador Pérez y un jonrón de Wilyer Abreu. Sin embargo, el empate obligó a jugarse todo en los últimos episodios, donde apareció la ofensiva criolla con el batazo oportuno de Suárez.



El cierre también fue sólido desde el montículo. Daniel Palencia se encargó de asegurar la victoria con una actuación firme que incluyó ponches y jugadas claves para frenar cualquier intento de remontada estadounidense.



Venezuela impone su pitcheo y silencia a las estrellas de EE.UU.

Uno de los aspectos más destacados del triunfo fue el rendimiento de los lanzadores venezolanos, que lograron contener a una ofensiva cargada de figuras. El equipo rival apenas conectó tres hits y tuvo dificultades constantes para avanzar en las bases.

El trabajo liderado por Eduardo Rodríguez y respaldado por el bullpen fue clave para sostener la ventaja y mantener el juego bajo control durante la mayor parte del encuentro. Incluso en los momentos de mayor presión, la defensa respondió.

En este camino al título, Venezuela dejó números que explican su dominio:



Seis victorias y una sola derrota en todo el torneo

Triunfos ante Japón en cuartos e Italia en semifinales

Solo tres hits permitidos a Estados Unidos en la final

El título no solo marca un hito deportivo, sino que confirma el crecimiento de Venezuela en el béisbol internacional, consolidándose como la mejor selección del torneo y dejando atrás finales anteriores sin corona.