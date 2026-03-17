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Blu Radio  / Deportes  / Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a EE.UU.

Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a EE.UU.

Venezuela conquistó su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada.

Venezuela ganó a EE.UU. en el Clásico Mundial
Venezuela ganó a EE.UU. en el Clásico Mundial
X: @WBCBaseball
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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