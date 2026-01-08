Gobierno Petro reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta (e) de Venezuela: Bendetti

En una declaración a medios de comunicación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la pregunta de si el Gobierno nacional de Gustavo Petro reconocía o no a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

“Como jefa de Estado, sí. (…) El presidente Petro nunca reconoció las elecciones del presidente Maduro, no lo reconoció como presidente. Pero aquí hay una situación completamente diferente, volátil, que puede afectar a la región, inclusive a nosotros como lo ha dicho el presidente Petro: si no hay paz en Venezuela, no hay paz en Colombia. Luego la forma de incidir es mediando, pues toca hacerlo y esa es la forma de hacerlo, no es más allá de reconocer o no reconocer es mediar por una solución pacífica todo con base en el diálogo”, dijo.

El Departamento Administrativo de la Presidencia confirmó que Rodríguez vendrá en una visita oficial a Colombia, por invitación del presidente Gustavo Petro quien se comunicó con ella hace algunos días.

Presidente Gustavo Petro Foto: AFP

La intención, según el mandatario colombiano, es lograr un diálogo tripartito y una mediación en la que Colombia participe para buscar una salida negociada para el vecino país. Se espera que esa reunión se dé en los próximos días.

