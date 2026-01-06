En vivo
Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en honor a los "mártires" que defendieron a Maduro

Estos jóvenes "ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro", afirmó la mandataria encargada durante una visita a una comuna en Caracas.

