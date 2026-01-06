En vivo
Blu Radio  / Mundo  / La petrolera estadounidense Chevron envía 11 buques cisterna a Venezuela

La petrolera estadounidense Chevron envía 11 buques cisterna a Venezuela

Vale recordar que tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Trump afirmó que recuperarán los activos petroleros para las empresas estadounidenses.

