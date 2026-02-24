Empresa se desmarca de vehículo implicado en robo a Diana Ospina: "No tenía tarjeta de control"

El dramático caso de Diana Ospina, quien fue víctima de un 'paseo millonario' y el robo de 50 millones de pesos tras abordar un taxi en Chapinero, ha puesto bajo la lupa los mecanismos de vigilancia del gremio de transporte. Las recientes declaraciones de María Botero, gerente de Radio Taxi, una de las empresas más grandes de la capital, revelan una realidad preocupante: el vehículo implicado en los hechos presentaba irregularidades críticas en su documentación.

Tras una verificación en las plataformas oficiales, se constató que el taxi involucrado no contaba con una tarjeta de control vigente ni figuraba en el sistema reglamentario del SIMUR (Sistema de Información y Registro de Conductores). Este hallazgo refuerza la hipótesis de que se trataba de una operación criminal que operaba bajo la fachada de legalidad, pero evadiendo todos los filtros de seguridad corporativos.

Diana Ospina, desaparecida tras fiesta de Theatron Freepik - Redes Sociales

Sanciones y responsabilidades de los propietarios

La normativa vigente en Colombia es estricta respecto a quién puede ponerse frente al volante de un "amarillo". Según explicó Botero para Blu Radio, ningún propietario está autorizado para arrendar o subarrendar su vehículo sin pasar por el filtro de la empresa afiliadora.

"Cuando yo como propietaria tengo un vehículo de servicio público, busco una persona idónea para conducir. No puede trabajar el vehículo sin una tarjeta de control que está regulada", enfatizó la gerente. El incumplimiento, según explicó Botero, de esta norma conlleva sanciones severas:



Inmovilización inmediata: cualquier policía de tránsito que identifique un taxi sin tarjeta de control debe enviar el vehículo a los patios.

cualquier policía de tránsito que identifique un taxi sin tarjeta de control debe enviar el vehículo a los patios. Multas económicas: el propietario enfrenta investigaciones administrativas con sanciones mínimas de $1.750.000 (un salario mínimo vigente más recargos) por permitir que el vehículo circule sin los documentos reglamentarios.

Este es el momento exacto en que Diana Ospina se reencuentra con su familia // Foto: suministrada

Los filtros que fallaron: antecedentes y seguridad social

Asimismo, dijo Botero, ara que un conductor sea habilitado legalmente, las empresas deben exigir un perfil riguroso que incluye la revisión de antecedentes judiciales, seguridad social al día, licencia de conducción vigente y verificación domiciliaria. Sin embargo, el gremio admite que existe un riesgo difícil de mitigar: la entrega irresponsable del vehículo a terceros por parte de los conductores contratados, un acto "personalísimo" que escapa al control administrativo inmediato.

A pesar de que el taxi involucrado en el caso de Ospina no aparece en la base de datos de Radio Taxi, la trazabilidad del vehículo es posible gracias a su placa. "Si vas a la Secretaría de Movilidad, ella inmediatamente te va a decir a dónde está afiliado. Un taxi no está en dos empresas, está en una", aclaró Botero, tras señalar que la vinculación es el hilo conductor para dar con el propietario y, posteriormente, con el conductor responsable.

Publicidad

“No debe tenerlo, es que el taxi está regulado, el taxi es legal, es legal, y por eso debería tenerse plena identificación de él. Miremos este caso, si en este momento tenemos perdido al conductor, pero identificado el vehículo, entonces con esa identificación nada más movilidad ya sabe a qué empresa pertenece. Si va a la empresa sabe cuál es su propietario y si localiza el propietario, tiene que saber quién es su conductor. Entonces, obviamente estamos en una investigación porque tarjeta de control no le figura en la página, que es la página reglamentaria, que es la página del SIMUR, ya entramos, hicimos el ejercicio y no le figura”, dijo.

Recomendaciones para el ciudadano: ¿Cómo identificar un taxi seguro?

Ante la desconfianza generada por estos hechos, el gremio recomienda a los bogotanos realizar una inspección visual rápida antes y durante el servicio:

Exigir el 'Tarjetón': La tarjeta de control debe estar visible en la parte posterior de la silla del copiloto. Debe incluir la foto del conductor, sus datos y las tarifas vigentes. Verificar el Seguro: Los taxis legales cuentan con seguros de responsabilidad civil que protegen al pasajero ante cualquier eventualidad, algo que las plataformas de vehículos particulares no garantizan de la misma forma. Uso de Tecnología: Se recomienda utilizar aplicaciones oficiales de las empresas o reportar la placa a un familiar antes de iniciar el recorrido.

La investigación sobre el paradero de los delincuentes que abordaron a Diana Ospina en Engativá continúa, mientras el gremio de taxistas intenta desmarcarse de las "manzanas podridas" que utilizan el servicio público para fines delictivos.

