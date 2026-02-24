En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / No es primera vez que Petro habla de fraude electoral; hoy, como presidente, debe dar tranquilidad

No es primera vez que Petro habla de fraude electoral; hoy, como presidente, debe dar tranquilidad

En su más reciente diatriba, Petro le sumó nuevos ingredientes al tema: desempolvó una denuncia de una activista de su movimiento de 2022 según la cual, en Ibagué se habría presentado una situación irregular en contra del petrismo y le sumó una supuesta limitación del Consejo Nacional Electoral al número de testigos que pueden inscribir los candidatos, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad