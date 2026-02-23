En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Gabriela'
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / "Un gesto con Colombia es sacar a Petro de la lista Clinton": Roy Barreras habla sobre EE.UU.

"Un gesto con Colombia es sacar a Petro de la lista Clinton": Roy Barreras habla sobre EE.UU.

De acuerdo con Barreras, la soberanía es una línea roja que no se debe cruzar; aun así, insistió en que Colombia debe mantener relaciones inteligentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad