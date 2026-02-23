"Un gesto con Colombia es sacar a Petro de la lista Clinton": Roy Barreras habla sobre EE.UU.

Roy Barreras abre su camino para las elecciones del próximo 8 de marzo y, en su charla con el panel de Blu Radio, el candidato habló sobre el problema de las drogas en el país y la difícil situación diplomática que enfrentó Colombia con Estados Unidos tras los rifirrafes entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

Barreras fue tajante y afirmó que se presentaron contradicciones en el escenario internacional. Su postura busca combatir a las mafias con la fuerza del Estado, pero primero es necesario revisar una guerra que por décadas ha dejado miles de muertos y ha fracasado.



Barreras afirma que EE.UU. debe tener gesto con Colombia

Roy Barreras dio su análisis de lo que será las elecciones presidenciales de 2026. Foto: AFP

Colombia ha enfrentado meses difíciles, donde la disputa en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump puso al país contra las cuerdas y no es para menos, pues Estados Unidos ha sido el principal aliado de Colombia en la lucha contra las drogas.

Para Estados Unidos, el gobierno de Petro no hizo más que permitir que el narcotráfico creciera sin control y eso llevó a Trump a imponer sanciones contra Colombia y su presidente, entre ellas incluir a Petro en la lista Clinton.



Ante eso, Barreras defendió una postura pragmática con Estados Unidos, misma que espera esté basada en respeto y en canales diplomáticos, y no en redes sociales como ocurrió anteriormente. De hecho, criticó que al presidente colombiano se le haya vinculado con señalamientos sin derecho a la defensa y apuntó: “Un gesto con Colombia es sacar a Petro de la lista Clinton”.

De acuerdo con Barreras, la soberanía es una línea roja que no se debe cruzar; aun así, insistió en que Colombia debe mantener relaciones inteligentes con EE.UU., China, Europa y Asia. “No por Twitter ni por agresiones verbales”, dijo, al subrayar que la prioridad debe ser el bienestar de los colombianos.



Roy Barreras aclara su postura sobre las drogas

Barreras fue tajante al referirse a la relación entre política y crimen. “Cualquier político que reciba plata de la mafia es cómplice de los crímenes de los narcotraficantes”, afirmó. Para él, el narcotráfico es “una maldición que destruye todo lo que toca” y no puede seguir siendo tratado como un mal inevitable.

En ese escenario, defendió una respuesta fuerte del Estado: persecución directa a las organizaciones criminales, fortalecimiento de la capacidad operativa y leyes de sometimiento a la justicia. “Ojalá se sometan, pero si no, el Estado tiene que ser capaz de someterlos por la fuerza”, dijo, aclarando que no se trata de acuerdos de paz, sino de autoridad legítima.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de regular la hoja de coca para quitarles el negocio a las mafias y darle usos medicinales y farmacéuticos. “Ellos ponen la nariz y nosotros ponemos los muertos”, resumió al criticar la hipocresía de los países consumidores.