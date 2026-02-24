En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Por daño en avión, cientos de viajeros esperaron 50 horas en Cartagena para viajar a Madrid

Por daño en avión, cientos de viajeros esperaron 50 horas en Cartagena para viajar a Madrid

La situación generó fuertes reclamos por parte de los afectados, quienes ahora piden indemnización.

Publicidad

Publicidad

Publicidad