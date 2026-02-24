Colombia comenzará a expedir el 1 de abril un nuevo modelo de pasaporte con modificaciones tanto en su diseño como en sus características técnicas y en la forma en que será producido. El documento mantendrá su condición de pasaporte biométrico con chip incorporado y conservará en la carátula el escudo de la República junto con el símbolo internacional de pasaporte electrónico.

El nuevo modelo tendrá tres versiones. El pasaporte ordinario será de color rojo y contará con 32 páginas; el diplomático será negro y tendrá 48 páginas; y el oficial será azul, también con 32 páginas. La diferenciación por color y número de páginas se mantiene como criterio para distinguir los distintos tipos de documento.

Así son los nuevos pasaportes colombianos: ¿qué cambia con el nuevo modelo?

En materia de seguridad, las nuevas libretas incorporan varios elementos técnicos destinados a la verificación y autenticidad. Incluyen impresión offset con microtextos y fondos irisados con degradados complejos. También cuentan con tinta metálica que cambia según el ángulo de la luz, una imagen secundaria o “foto fantasma” del titular y un dispositivo difractado que incorpora el escudo nacional. Además, integran elementos que solo pueden observarse bajo luz ultravioleta, como figuras y gráficos fluorescentes, numeración perforada con formas geométricas y una marca de agua que representa el escudo.

Las páginas interiores, destinadas a visas, incluyen ilustraciones de fauna, flora y elementos culturales colombianos: aves, café, instrumentos musicales y otros símbolos.



El proceso de producción se desarrollará en cuatro fases. En primer lugar, las libretas serán fabricadas por la Casa de la Moneda de Portugal. Posteriormente, serán trasladadas a Colombia, ingresando por el aeropuerto El Dorado. Luego, mediante un contrato que fue firmado por 13.000 millones de pesos entre la imprenta y la empresa 472, serán llevadas a la sede de la entidad colombiana, donde cada libreta será cosida y personalizada con los datos biográficos y biométricos del ciudadano, además del grabado correspondiente. Finalmente, los pasaportes serán distribuidos a los puntos de entrega en el país y en el exterior.

El acuerdo establece que, en un plazo de diez años, la Imprenta Nacional deberá asumir completamente la elaboración de los pasaportes en Colombia, con transferencia de tecnología y conocimiento por parte de Portugal.