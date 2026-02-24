Bancolombia restablece servicios, pero siguen las quejas

Aunque Bancolombia informó ayer hacia las 7:20 de la noche que estaba realizando “ajustes en sus sistemas” para restablecer plenamente los servicios, lo cierto es que lo que vino después fue una ola de molestias y reclamos de los usuarios.

Desde las 7:30 p.m., tanto los canales digitales como los físicos quedaron temporalmente fuera de servicio: la aplicación móvil, la sucursal virtual, las oficinas y otros puntos de atención. La entidad habló de trabajos técnicos necesarios, pero no precisó a qué hora volvería todo a la normalidad, lo que aumentó la incertidumbre entre los clientes.

Más tarde, a las 9:52 de la noche, el banco aseguró que algunos servicios ya estaban habilitados: el uso de tarjetas débito y crédito y los retiros en cajeros. Sin embargo, ese fue el último mensaje publicado en su cuenta de X, y para muchos usuarios la situación estaba lejos de resolverse.

A esta hora, aunque la plataforma virtual y la aplicación funcionan, las redes sociales siguen llenas de quejas. Varias personas reportan que realizaron transferencias y el dinero no llegó a su destino; otros afirman que recibieron consignaciones que no se reflejan en sus cuentas. También hay casos de movimientos que inicialmente aparecían como rechazados y que ahora figuran como efectivos, generando confusión y preocupación sobre posibles dobles cobros o inconsistencias.



Los reclamos se concentran en la falta de información clara y oportuna, así como en el impacto que estas fallas han tenido en pagos, compras y obligaciones financieras. Desde el sábado ya se venían reportando dificultades para ingresar a la aplicación, hacer transferencias y consultar saldos.

Mientras la entidad afirma que continuará monitoreando su plataforma tecnológica, los usuarios piden explicaciones más detalladas y garantías de que este tipo de fallas no volverán a repetirse hoy ni en los próximos días.

Nestor

¿Qué servicios de Bancolombia no estaban funcionando?

De acuerdo con lo reportado, ningún servicio estaba en funcionamiento en ese momento. Esto incluye:

