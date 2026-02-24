Aparece video del momento en que delincuentes abordan a Diana Ospina

Tras más de 24 horas de angustia e incertidumbre para su familia y las autoridades, finalmente se confirmó el paradero de Diana Ospina, la mujer que había desaparecido en la madrugada del pasado 22 de febrero en el noroccidente de la capital. El reporte oficial indica que Ospina apareció en las inmediaciones del CAI Mirador de la Policía de Bogotá, ubicado en la vía que conduce hacia el municipio de Choachí.

La víctima fue trasladada de inmediato bajo custodia policial hacia el casco urbano de la ciudad para recibir atención médica prioritaria. Según las autoridades, el protocolo actual busca estabilizar su estado de salud física y emocional antes de que proceda a rendir su declaración formal ante la Fiscalía General de la Nación, pieza clave para judicializar a los responsables.



Una cronología de terror: De Chapinero a Engativá

La reconstrucción minuciosa de los hechos, apoyada en cámaras de seguridad del sector, revela una operación delictiva calculada. Diana Ospina salió a las 2:23 a.m. de un establecimiento comercial ubicado en la calle 57 con carrera 13, en el corazón de la localidad de Chapinero. Allí abordó un taxi con destino a su residencia en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá.

El trayecto, que duró apenas 11 minutos, terminó en una emboscada. Al llegar a su destino, un segundo vehículo de servicio público interceptó el taxi en el que viajaba la mujer. En ese momento, los delincuentes abordaron el automotor original, iniciando lo que en el argot criminal se denomina un ‘paseo millonario’.

SEMANA conoció un nuevo video que muestra cómo dos hombres abordaron el taxi en el que viajaba Diana Ospina, el domingo en la madrugada. Las imágenes son perturbadoras. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hPDKyqYWvl — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

Durante el tiempo que permaneció retenida, los criminales no solo ejercieron presión psicológica y física, sino que procedieron a despojarla de su patrimonio digital.



Se estima que los delincuentes lograron sustraer más de 50 millones de pesos mediante transferencias desde sus cuentas bancarias e intentaron vulnerar las claves de aplicaciones de servicios y supermercados para agotar todos sus activos disponibles.



El giro en la investigación: El conductor se presenta

Un elemento crucial en el avance de las pesquisas fue revelado por Edwar Porras, el ‘Ojo de la noche’, de Noticias Caracol. Según el comunicador, el conductor del primer taxi —el vehículo que trasladó a la joven desde Chapinero— se habría presentado voluntariamente ante las autoridades en compañía de un abogado.

Su objetivo sería colaborar con la justicia para esclarecer si hubo algún grado de complicidad o si, por el contrario, también fue víctima de amenazas por parte de la banda criminal.

Actualmente, la Policía Metropolitana de Bogotá centra sus esfuerzos en la identificación y captura de los dos sujetos que descendieron del segundo taxi para ejecutar el secuestro y el hurto. El material audiovisual recolectado en la zona de Santa María del Lago está siendo procesado por peritos forenses para determinar la placa del vehículo implicado y la identidad de los atacantes.