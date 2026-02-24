En vivo
Diana Ospina
Alias El Mencho
Alias 'Gabriela'

Aparece video del momento en que delincuentes abordan a Diana Ospina

Aparece video del momento en que delincuentes abordan a Diana Ospina

Tras más de 24 horas desaparecida, Diana Ospina fue hallada en la vía a Choachí. Criminales saquearon sus cuentas bancarias tras interceptarla al llegar a su vivienda en un taxi.

