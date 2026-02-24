Caída de otro puente en Urabá por lluvias deja incomunicadas a familias de 30 veredas

Las lluvias siguen golpeando al Urabá antioqueño y ahora en San José de Apartadó cientos de familias están afectadas y piden una intervención urgente de las autoridades locales. Se cayó un puente que tiene incomunicadas a 30 veredas.

Aunque parecía que las lluvias se habían alejado del Urabá antioqueño, nuevamente llegan con fuerza y provocan graves daños como el puente que colapsó en el corregimiento de San José de Apartadó y que hoy tiene al menos a 30 veredas incomunicadas.

Aunque de por sí la situación es sumamente preocupante para cientos de familias que no tienen por donde movilizarse o por donde sacar los productos agrícolas, hay que mencionar que no es el único puente afectado: hay otros dos que mantienen al Urabá antioqueño incomunicado con el resto de Antioquia y con Córdoba.

Las dos infraestructuras restantes y que son de vital importancia para el Urabá antioqueño podrían demorar cerca de un mes, por lo que habitantes en el municipio de Apartadó han mostrado su preocupación por lo que sería una obra demorada, hecho que pondría en riesgo su estabilidad económica.



#Video Lluvias siguen golpeando al #Urabá y ahora en San José de Apartadó, donde hay familias que están afectadas y piden una intervención urgente de las autoridades locales cayó un puente que tiene incomunicadas a 30 veredas. Piden no arriesgar la vida cruzandolo. #MañanasBlu pic.twitter.com/j30C2Y6skU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 24, 2026

Aunque ya las autoridades departamentales están haciendo las gestiones necesarias para poder encontrar una solución pronta con esta nueva emergencia, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, indicó que los trabajos para los otros dos puentes afectados avanzan y esperan tenerlos listos en menos de un mes.

“Nos aprobaron los dos puentes para instalarlo. Nosotros en la gobernación y los municipios vamos a ayudar a hacer las fundaciones, a colocar los viáticos, el transporte que se requiere para que estos puentes queden colocados lo más pronto posible”, aseguró.

Hay que mencionar que no solo es la preocupación por estar incomunicados, sino que también por el riesgo que hay con el puente caído, ya que en videos que ha circulado en redes sociales se logra apreciar cómo un hombre en un moto aprovecha que hay un lado del puente que no quedó tan afectado y pasa por allí a pesar de la peligrosidad.

Por ahora y a la espera de que se dé una solución definitiva para las 30 veredas incomunicadas, desde la zona del Urabá antioqueño le piden a las personas que no tomen riesgos intentando pasar por lo que queda de puente y así poder prevenir una posible tragedia.