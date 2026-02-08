En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Daño de puente entre Necoclí y Arboletes deja sin transporte a 1.400 pasajeros en el Urabá

Daño de puente entre Necoclí y Arboletes deja sin transporte a 1.400 pasajeros en el Urabá

Según la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, cada compañía deja de percibir hasta 50 millones de pesos cada día por estas dificultades de movilidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad