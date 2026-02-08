Daño de puente entre Necoclí y Arboletes deja sin transporte a 1.400 pasajeros en el Urabá

La emergencia por lluvias que en los últimos días se ha registrado en casi todo el Urabá antioqueño no solo han afectado infraestructura y bienes de habitantes. Servicios fundamentales para la cotidianidad como el transporte de pasajeros, principalmente entre Antioquia y Córdoba, también están padeciendo graves consecuencias.

La situación más grave se vive por cuenta del colapso del puente que comunica al municipio de Necoclí con Arboletes, el cual perdió un tramo de cerca de 50 metros por la creciente del río Mulatos.

Según Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros en Antioquia, son cerca de 1.100 usuarios los afectados en este tramos cada día que se movilizan en vehículos de empresas que transportan desde Medellín, sin contar otras compañías locales que también movilizan entre 400 y 500 personas hacia el departamento vecino.

"Los vehículos que salen de Mecoclí de Turbo hacia Arboletes y hacia Montería, si hay cierre total de toda esa operación por la caída de ese puente, y allí tenemos más o menos unas 1.100 personas afectadas diariamente por la operación de las empresas que salen desde Medellín, que son Gómez Hernández y Sotraurabá", indicó.



De acuerdo con el directivo las compañías que operan este tramo afectado pueden dejar de percibir diariamente hasta 50 millones de pesos que aún no están cuantificadas como pérdidas, pues deben tenerse en cuenta otros aspectos.

"Tienen que sostener el parqueado de los vehículos, la nómina de los usuarios, los arrendamientos, los costos fijos que hay que sostener allí, entonces esto se convierte en unas pérdidas porque hay que sacar el dinero de la administración de cada una de las empresas", señaló.

Uno de los asuntos que sigue generando preocupación en medio de la contingencia tiene que ver con la inexistencia de vías alternas para llegar hasta Montería, por lo que diferentes sectores sociales y económicos esperan cuanto antes la instalación de un puente militar en el tramo afectado.

Sin embargo, también hay inquietud en el eventual incremento de rutas aéreas y terrestres entre Medellín y Montería que actualmente oscilan entre los 324.000 y 570.000 pesos.