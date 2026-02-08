En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con cuerdas tuvieron que rescatar a madre y sus dos hijos tras emergencia invernal en Urabá

Con cuerdas tuvieron que rescatar a madre y sus dos hijos tras emergencia invernal en Urabá

El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que se encuentra bien, pero el bebé continúa bajo observación médica, con tratamiento para una dificultad respiratoria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad