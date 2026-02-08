Con cuerdas tuvieron que rescatar a madre y sus dos hijos tras emergencia invernal en Urabá

En medio de la emergencia que registra Antioquia por las fuertes lluvias que ya dejan más de 9.000 familias damnificadas, se conoció otro caso en el que una familia, conformada por la madre y sus dos hijos menores de edad, quedaron atrapados al otro lado del río en Necoclí, por lo que no habían podido recibir atención médica.

Hasta la vereda Algodón Abajo llegaron los organismos de socorro, quienes lograron ingresar al sector y evacuar a la familia con una garrucha, por lo que la madre se transportó anclada a unas cuerdas con sus hijos para pasar por la zona inundada.

Según el gobernador Andrés Julián Rendón, el rescate se realizó luego de que las autoridades fueran alertadas de que dos menores, uno de ellos un bebé de ocho meses, presentaban un cuadro febril desde hacía más de tres días.

Por lo pronto, desde el Hospital San Sebastián de Urabá informaron que el bebé de 8 meses permanece bajo observación médica con tratamiento por una afección respiratoria, mientras que su hermanito y la mamá están bien de salud.



Fue en horas de la noche que se llevó a cabo la extracción, por parte de un equipo de rescate enviado desde el casco urbano, en el que participaron funcionarios de la Secretaría de Salud, Bomberos, Defensa Civil y el equipo de rescate Garsa.

Este es el momento en el que autoridades en Antioquia rescataron a una madre y sus dos hijos en zona rural de Necoclí, quienes no habían podido recibir atención médica por las fuertes lluvias que impedían su desplazamiento. El gobernador confirmó que están siendo atendidos. pic.twitter.com/VEUmLNxtz8 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 8, 2026

Entrega de ayudas humanitarias

A la par, el ente departamental confirmó que en las últimas horas logró llegar con las ayudas humanitarias a zonas rurales dispersas de los municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá y Turbo; a Urrao y luego de dos días de recorrido por el Golfo de Urabá y el río Atrato, a Murindó.

Por ejemplo, este sábado llegaron al municipio de Murindó 312 ayudas tras 48 horas de recorrido marítimo fluvial desde el Batallón Fluvial N° 16 de la Armada Nacional, en Turbo, atravesando el Golfo de Urabá y el río Atrato para llegar hasta esta población.

Ese recorrido se adelantó en buque y en bote fluvial y mañana completa tres días para llevar otras 312 ayudas a Vigía del Fuerte.

De otro lado, en el Suroeste antioqueño, vía aérea, al municipio de Urrao llegaron 400 ayudas humanitarias y se espera que este domingo se realicen más vuelos que lleguen directamente a comunidades rurales afectadas de este municipio.

Otras zonas alejadas donde las autoridades lograron ingresar fueron el sur de San Pedro de Urabá, corregimiento El Rayo y la vereda La Cabaña; en Turbo arribaron al Consejo Comunitario Los Manatíes y a la vereda Las Puyas, una de las más lejanas y de difícil acceso de este municipio; los corregimientos El Carmelo y La Trinidad, en Arboletes.

Por ahora, la Gobernación de Antioquia reporta haber entregado 8.768 ayudas humanitarias a 13 municipios que han declarado la calamidad pública. Este domingo planean llegar con estas ayudas a la vereda Siete Vueltas, en San Juan de Urabá.