Orar y alabar con todo el ser: reflexión dominical del pastor Andrés Corson

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson recordó que la oración no es solo repetir palabras, sino un camino diario que nos conecta con Dios, siguiendo el modelo que Jesús enseñó a sus discípulos en Lucas 11:1: “Señor, enséñanos a orar”. Corson enfatiza que el primer paso en este sendero es reconocer nuestra posición en Cristo y acercarnos con confianza al Padre, comenzando con gratitud y alabanza: “Antes de pedir cualquier cosa, debemos pasar tiempo con Jesús simplemente para alabarlo y darle gracias”.

El pastor explica que el tiempo de alabanza es un proceso que involucra cuerpo, alma y espíritu, siguiendo el patrón del tabernáculo de Moisés. En el atrio, simbolizando el cuerpo, iniciamos dando gracias a Dios por la vida y sus bendiciones; en el lugar santo, representando el alma, alabamos a Dios por quién es, usando nuestras manos, pies, voz y expresiones; y en el santísimo, conectado con nuestro espíritu, experimentamos intimidad con Él: “Cuando siento a Dios, comienzo a sentir su amor y me siento amado por Él”. Así, la alabanza transforma nuestras emociones, voluntad y mente, confrontando las mentiras del mundo y fortaleciendo nuestra fe.

Corson subraya que la alabanza diaria no es un acto automático, sino un sacrificio que exige decisión y constancia: levantar las manos, saltar, cantar, expresar alegría y gratitud a Dios. Como enseña Salmos 100:4, “Entren por sus puertas con acción de gracias; denle gracias y alaben su nombre”. Dar gracias, reconocer sus beneficios y alabar a Dios por lo que ha hecho y hará, incluso en medio de las dificultades, nos conecta con su presencia, nos renueva y nos prepara para vivir en intimidad con Él.



