En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Reconocido futbolista se desploma y convulsiona en pleno partido: salió en ambulancia

Reconocido futbolista se desploma y convulsiona en pleno partido: salió en ambulancia

Un jugador sufrió un episodio médico grave en la cancha, deteniendo el partido; horas después los exámenes descartaron lesiones graves, pero seguirá en observación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad