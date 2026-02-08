Reconocido futbolista se desploma y convulsiona en pleno partido: salió en ambulancia

Un episodio alarmante sacudió a los aficionados en el estadio durante un partido de fútbol, dejando a todos los asistentes impresionados.

Un jugador se desplomó en pleno campo y sufrió convulsiones, lo que obligó a detener el encuentro y movilizar de inmediato al cuerpo médico. La escena generó gran preocupación entre compañeros, rivales y espectadores, que asistieron impotentes mientras se brindaba atención de urgencia.

Se trata de Alexandre, futbolista de Sampaio Corrêa, quien cayó a los ocho minutos del primer tiempo mientras disputaba un balón por el sector derecho de la cancha. El árbitro detuvo el juego y el jugador fue inmovilizado y retirado en camilla, siendo trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

El partido permaneció detenido casi 20 minutos y se reanudó solo a los 27 minutos, aunque la atención de todos seguía centrada en su estado de salud.

Este es el video



Momento em que o jogador Alexandre, do Sampaio Corrêa, cai em campo com convulsões. Jogo contra o Flamengo pelo campeonato Carioca 2026. Melhoras e plena recuperação para ele. pic.twitter.com/UyhHlHsiPj — MArc Kevinho. (@MPz1963) February 8, 2026

Horas más tarde, el club informó que Alexandre fue sometido a una serie de exámenes médicos que descartaron lesiones cardiológicas y neurológicas. A pesar de la tranquilidad que esto generó, el jugador permanecerá en observación al menos 24 horas, a la espera de los resultados de una resonancia magnética y análisis de sangre.



Este episodio revive la historia reciente del futbolista, quien en enero de 2024 sufrió un grave accidente de motocicleta que casi lo dejó tetrapléjico. Tras un largo proceso de recuperación, logró regresar a las canchas un año después, experiencia que él mismo había relatado en entrevistas con medios brasileños.

En lo deportivo, el equipo del jugador cerró la fase de grupos en el último lugar y deberá disputar un cuadrangular por la permanencia, mientras que su rival avanzó a los cuartos de final del torneo. Este incidente recuerda que, aunque el fútbol sea espectáculo y emoción, la salud de los jugadores siempre debe ser la prioridad.