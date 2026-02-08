En vivo
Sabana de Torres, Santander, bajo el agua: 167 afectados y 80 familias damnificadas

Sabana de Torres, Santander, bajo el agua: 167 afectados y 80 familias damnificadas

El agua arrasó pupitres y computadores en Boca La Tigra y varias vías permanecen bajo el agua. Campesinos intentan rescatar animales y enseres mientras continúan las evaluaciones de daños tras el desbordamiento del río Lebrija.

