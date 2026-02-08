Super Bowl 2026 HOY: EN VIVO New England Patriots vs. Seattle Seahawks

El Super Bowl LX no solo definirá al campeón de la NFL de la temporada 2025/26, sino que además ofrecerá a aficionados y seguidores un espectáculo de alcance global. Como ocurre cada año, el show de medio tiempo despierta la atención de millones de personas y, en esta oportunidad, la afición latinoamericana está a la expectativa por la presentación de Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del mundo y quien ha sido rechazado públicamente por el Gobierno de Trump.

La cita del máximo evento deportivo de Estados Unidos será este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de California, desde las 6:30 de la tarde, hora colombiana, donde New England Patriots se enfrenta nuevamente a Seattle Seahawks en instancias definitivas.

Esta será una oportunidad para que un colombiano pueda hacerse con el trofeo Vince Lombardi, luego de que el tumaqueño Fernando Velasco, quien vistió los colores de los Panthers en el Super Bowl 50, no pudiera disputar ni un minuto del juego. Ahora, Christian González, quien juega como esquinero y ha sido una pieza clave para los Patriots, será el primero en disputar un Super Tazón de manera oficial.