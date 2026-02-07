En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Evacúan familias y persisten comunidades incomunicadas por fuertes lluvias en Santander

Evacúan familias y persisten comunidades incomunicadas por fuertes lluvias en Santander

La avalancha del río Lebrija dejó caminos colapsados, y comunidades sin acceso a ayudas; organismos de socorro trabajan contrarreloj en zonas rurales. Viviendas, cultivos y animales resultaron afectados, mientras equipos de emergencia intentan restablecer el acceso a corregimientos incomunicados.

Continúa la evacuación de familias afectadas tras ola invernal en Santander.jpg
Imagen del Ejército. Continúa la evacuación de familias afectadas tras ola invernal en Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

