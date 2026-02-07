En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos 13 muertos y más de 34 heridos deja accidente de un bus: pasajeros iban a una boda

Al menos 13 muertos y más de 34 heridos deja accidente de un bus: pasajeros iban a una boda

El autobús, que según las autoridades viajaba con exceso de carga al transportar a más de 50 personas, circulaba por un tramo estrecho y empinado en el momento del accidente.

Al menos 13 muertos y más de 34 heridos deja accidente de un bus: pasajeros iban a una boda
Al menos 13 muertos y más de 34 heridos deja accidente de un bus: pasajeros iban a una boda
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad