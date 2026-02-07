Evacuan a más de 500 personas hacia Montería ante llegada de lluvias por nuevo frente frío

Desde la Alcaldía de Montería se cansaron de esperar a que los afectados por las fuertes lluvias en su zona rural evacuen por sus propios medios, así que el alcalde Hugo Kerguelén dispuso lanchas para traerlos él mismo, por lo que más 560 personas ya comienzan a llegar a los albergues habilitados.

En total, siete lanchas han arribado a los embarcaderos de Rancho Grande y Centro Verde, del sistema fluvial Businú, trasladando a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, que son la prioridad, hacia zonas seguras de la zona urbana, donde reciben atención integral por parte de la Administración Municipal.

“No podemos poner en riesgo la integridad de nuestras familias. Les pedimos que evacúen a tiempo”, reiteró el alcalde Kerguelén.

El mandatario agregó que, aunque no puede obligar a las familias a salir, busca persuadirlas para que tomen la decisión a tiempo. “Todo lo que podamos hacer para evacuar a las familias en riesgo, lo vamos a hacer. Aquí estamos, trabajando en todos los frentes, con un equipo volcado al territorio para darle la mano a quienes hoy nos necesitan. Descansaremos cuando todos estén a salvo”, concluyó el alcalde.



Al mismo tiempo, cientos de familias salen de sus casas en la misma Montería por las inundaciones que ya se toman los barrios de Vallejo, El Dorado, El Poblado, Los Colores, Portal Atras y Villa Petro.

Siomy Saez, una de las afectadas, señaló que en la urbanización Vallejo pensaron que con bolsas de arena en sus casas sería suficiente y hasta subestimaron las alertas de las autoridades.

“En estos momentos es un poco más complicado porque el agua ya la tenemos a un nivel que nos hace duplicar los esfuerzos para poder sacar lo poco de nuestras casas. El punto fue que no se acataron las órdenes de evacuar cuando debíamos hacerlo. Uno nunca cree que a uno le va a suceder este tipo de cosas, pero bueno, hay que solidarizarnos con todos, con el vecino, con el que uno no conoce. Debemos estar unidos”, declaró.

La recomendación más reciente desde el PMU en Montería es evitar desplazar automóviles hacia los puntos críticos para no generar más emergencias, así también piden a los conductores en el occidente de esta ciudad que no obstaculicen el paso de vehículos oficiales y de emergencia.