Hombre agrede a su pareja dentro de un ascensor en Montería: quedó en video

Un video grabado por cámaras de seguridad en un edificio de Montería ha generado indignación y preocupación tras mostrar a un hombre agrediendo a su pareja sentimental dentro de un ascensor, ataque que dejó a la mujer sin conocimiento.

Las imágenes, captadas el 2 de febrero de 2026 en el edificio Vivenza, muestran a un hombre involucrado en un acto de violencia física contra su compañera sentimental. En el registro se observa cómo el hombre propina varios golpes a la mujer mientras están dentro del elevador, provocando que pierda el sentido tras el ataque.

La identidad de la víctima ha sido mencionada en algunas publicaciones de redes sociales, aunque esta información aún no ha recibido confirmación oficial por parte de las autoridades.

El video ha circulado rápidamente por redes, generando rechazo y alertando sobre la gravedad de los hechos. Usuarios y grupos defensores de los derechos de las mujeres han expresado su preocupación y exigido una investigación inmediata, así como una respuesta contundente de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia de género.



Tras la difusión de la grabación, distintas voces en redes sociales insistieron en la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez para evitar que situaciones de este tipo queden sin consecuencias para los agresores.

#SALVAJE 😡 Profundo rechazo en la ciudad de Montería, por cuenta de un video en el que se observa a un individuo identificado como Jesús David Giraldo quedó registrado por la cam/seguridad de un ascensor cuando agrede físicamente a su pareja sentimental, dejándola inconsciente.… pic.twitter.com/5Yr0aSxpiO — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 7, 2026

Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales ni de la Fiscalía sobre el estado legal del caso o posibles medidas adoptadas contra el agresor. Tampoco se ha confirmado si existe una denuncia formal interpuesta por la víctima o su entorno.

La difusión del video ocurrido en Montería impulsó llamados a reforzar las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia de género, según usuarios, así como a fortalecer los mecanismos de respuesta por parte de las autoridades.