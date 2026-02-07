Piden a la Registraduría no aceptar nuevas listas tras revocatoria del Pacto Histórico en el Valle

La revocatoria de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca continúa generando debate jurídico y político. Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara esa inscripción, el abogado y ex registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, le solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que no permita nuevas inscripciones individuales de los partidos que integraban esa coalición.

La petición fue dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos, y plantea que el tiempo para inscribir listas ya se cerró, por lo que no puede reabrirse, ni siquiera después de que una lista haya sido revocada.

Según el documento, permitir nuevas inscripciones rompería las reglas del proceso electoral, afectaría la igualdad entre los candidatos y pondría en riesgo la seguridad jurídica de las elecciones al Congreso de 2026.

Uno de los argumentos centrales de Farfán, es que la lista del Pacto Histórico fue el resultado de una consulta interpartidista, mecanismo cuyos resultados son obligatorios según la Constitución. En ese sentido, el solicitante advierte que permitir que los partidos se separen y se inscriban por su cuenta desconocería la decisión de los votantes.



Además, sostiene que la ley solo permite modificar una lista ya inscrita por la misma organización política, pero no autoriza la creación de listas nuevas ni la división de una coalición después de vencido el plazo de inscripción.

Es por esto que en la solicitud se le pide a la Registraduría que, si se presentan intentos de inscripción derivados de esta revocatoria, los rechace formalmente, retire al Pacto Histórico del tarjetón electoral en el Valle del Cauca y mantenga intacto el calendario electoral y finalmente, solicita que este mismo criterio se aplique en otros departamentos si se presentan situaciones similares.