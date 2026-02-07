En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Piden a la Registraduría no aceptar nuevas listas tras revocatoria del Pacto Histórico en el Valle

Piden a la Registraduría no aceptar nuevas listas tras revocatoria del Pacto Histórico en el Valle

Según el documento dirigido a la organización permitir nuevas inscripciones rompería las reglas del proceso electoral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad