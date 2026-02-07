Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy, sábado 7 de febrero: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2597 la noche de este sábado, brindando una nueva oportunidad a miles de apostadores de todo el país de convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del mercado de juegos de azar en Colombia.



Número ganador de Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El número ganador del Premio Mayor del sábado 7 defebrero de 2026 fue el (en minutos). Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.

Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se detallan todos los premios secos que cayeron en este sorteo de la Lotería del Cauca. Se recomienda a los apostadores revisar cuidadosamente su billete para confirmar si resultaron ganadores de alguno de estos premios adicionales.

(EN MINUTOS)

Asimismo, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2597 de la Lotería del Cauca. Comparar el número y la serie del billete con esta imagen es fundamental para verificar de manera precisa si se obtuvo algún premio.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se realizará la verificación del billete y se levantará el acta correspondiente para iniciar el proceso de pago de forma segura y eficiente.



En el caso de las aproximaciones, estas pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea para recibir el dinero en efectivo o para intercambiar las fracciones por nuevos billetes y seguir participando en próximos sorteos.

Si el premio es superior a $2.036.000, monto que genera retención en la fuente, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de su cédula de ciudadanía al momento del cobro.

Para los premios secos, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá cancelar el premio de inmediato o tomar los datos del ganador para remitirlos a la Lotería del Cauca y validar la autenticidad del billete antes de efectuar el pago.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m. y su sorteo es transmitido por el Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 14 de febrero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede marcar la diferencia y cambiarle la vida.

