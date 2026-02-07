En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Exalcalde Saldarriaga denuncia agresión en su contra en medio de campaña política

Exalcalde Saldarriaga denuncia agresión en su contra en medio de campaña política

Juan Carlos Saldarriaga aseguró que salió ileso del hecho, pero expresó su preocupación por el ambiente de intolerancia política que hay actualmente en el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad