Exalcalde Saldarriaga denuncia agresión en su contra en medio de campaña política

El exalcalde de Soacha e integrante del Centro Democrático, Juan Carlos Saldarriaga, denunció haber sido víctima de un ataque durante la tarde del viernes 6 de febrero, cuando ingresaba a una reunión política, luego de una gira que incluyó actividades en Girardot y Fusagasugá, junto a la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario relató que al entrar por una zona peatonal del evento se encontró con personas que realizaban arengas, algo que calificó como normal en este tipo de encuentros. Sin embargo, aseguró que la situación escaló cuando un hombre lo identificó y le lanzó un ladrillo a la cabeza. Afirmó que la rápida reacción de sus escoltas evitó que el ataque tuviera consecuencias graves para su integridad física.

"El tema es que cuando estoy atravesando, salgo por ahí, sale un sujeto y dice este es el traidor Saldarriaga, me arrojó un ladrillo a la cabeza, que si los escoltas no reaccionan con prontitud pues me hubieran generado un daño gravísimo a mi integridad física", aseguró.

Tras el lanzamiento del objeto, el exalcalde señaló que un grupo de personas intentó agredirlo físicamente, por lo que fue evacuado del lugar por su esquema de seguridad. En medio de la huida, logró refugiarse en una vivienda cercana, cuyos habitantes le permitieron resguardarse mientras llegaba refuerzo de la Policía.



El exalcalde aseguró que salió ileso del hecho, pero expresó su preocupación por el ambiente de intolerancia política.

"Encontrar unos asesinos de estos que fácilmente, como cogieron a Miguel Uribe, con ese ladrillo me hubieran podido hacer y hoy estaríamos enterrando, estaría enterrando al segundo líder del Centro Democrático", concluyó.

En Blu Radio, nos comunicamos con la Alcaldía de Soacha y aseguraron que en el municipio están adelantando una serie de comités de garantías electorales para que hechos como estos no se repitan y de esta forma garantizar la tranquilidad de todos.