Bolívar arremete contra Roy Barreras y advierte división en la izquierda: "Jugada sucia"

El exsenador Gustavo Bolívar lanzó fuertes críticas contra Roy Barreras y Daniel Quintero, a quienes acusó de promover una estrategia para fracturar al progresismo en la carrera presidencial.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Bolívar aseguró que la consulta que impulsan ambos dirigentes no solo desconoce acuerdos previos dentro del Pacto Histórico, sino que además configura una “jugada sucia” para sacar del camino a Iván Cepeda, hoy considerado por ese sector como el principal nombre de la izquierda.

Bolívar explicó que su decisión de no inscribirse en la consulta responde a un principio político: evitar una división que obligaría a los candidatos a competir en primera vuelta, debilitando las opciones del progresismo frente a la derecha y al centro. “Cuando hicimos la unión alrededor de Iván Cepeda era para construir un proyecto colectivo, no uno individual. Lo que están haciendo Roy y Quintero es exactamente lo contrario”, afirmó.

El exsenador fue especialmente crítico con el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusó de haber excluido a Cepeda de la consulta mediante decisiones que, según él, carecieron de garantías. “Fue una jugada a todas luces sucia. Nombraron un conjuez cercano a sectores que no generan confianza y decidieron sobre el futuro de una candidatura clave para la izquierda”, señaló. Para Bolívar, lo natural habría sido que, ante ese escenario, se buscara un acuerdo político entre los candidatos y no una consulta que —dijo— solo sirve para “subirse el precio” y negociar apoyos.



En ese contexto, advirtió que Roy Barreras estaría apostando a una consulta abierta para sumar votos de otros sectores y luego reclamar una legitimidad superior frente a Cepeda. “Las encuestas muestran a Iván Cepeda por encima del 30%. Roy no llega ni al 1%. Entonces busca otro camino para decir después que tiene más votos”, sostuvo.

Bolívar también se refirió a la presencia de Barreras en la Casa de Nariño y a su cercanía con figuras como Armando Benedetti, lo que ha generado especulaciones sobre un eventual respaldo desde sectores del Gobierno. Aunque reconoció que ni el presidente Gustavo Petro ni Benedetti pueden intervenir públicamente en política, afirmó que “sí dan línea en privado” y que Barreras podría estar actuando con ese respaldo.

No obstante, el exsenador fue categórico al afirmar que no apoyaría ni a Roy Barreras ni a Daniel Quintero en una eventual contienda presidencial. “Para mí eso sería votar por lo mismo. Iván Cepeda representa todo lo contrario: honestidad, compromiso con la paz y una trayectoria limpia”, dijo, aunque admitió que parte del progresismo podría respaldarlos si el presidente lo solicitara.

Finalmente, Bolívar alertó sobre el impacto que tendría esta disputa en el futuro del Pacto Histórico. A su juicio, la derecha y el centro llegarán divididos a las elecciones, lo que representaba una oportunidad para que la izquierda avanzara unida. “Teníamos el papayazo de llegar juntos y estos señores lo están dañando. A las seis de la tarde sabremos si vinieron a construir o a destruir”, concluyó.