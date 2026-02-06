"Nunca más violencia": más de 80 exmilitares pidieron perdón por 'falsos positivos' en Antioquia

En un emotivo acto llevado a cabo en el Museo Casa de la Memoria, comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz identificados como no máximos responsables, pidieron perdón por casos de ejecuciones extrajudiciales.

Se trata de 85 exmilitares adscritos a diferentes unidades de la Cuarta Brigada del Ejército que estuvieron implicados en estos hechos más conocidos como ‘falsos positivos’ entre los años 2002 y 2008 en municipios como Cocorná, Granada, San Luis, Guarne, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas, Caldas, Bello, Girardota y Medellín.

El magistrado Pedro Díaz, miembro de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, explicó la importancia de este tipo de actos públicos para las víctimas de estos graves hechos cometidos en el contexto del conflicto armado y donde el mismo tribunal ha documentado al menos 1.600 de estas. Además se refirió a patrones macrocriminales identificados durante el proceso investigativo.

"El número más alto de víctimas era de origen campesino. También eran víctimas desempleados, otro grupo de desempleados, y en un alto porcentaje de 82%, jóvenes, entre 22 y 44 años".



Varios de los exmilitares, representantes de las cinco unidades que hicieron parte de hechos victimizantes, expresaron un arrepentimiento sincero y voluntad de continuar aportando con la verdad para la reparación de las víctimas. Andrés Cervantes, representante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.

"No estamos aquí por una formalidad, no estamos aquí por un trámite judicial. Estamos aquí porque el dolor que causamos sigue presente, porque las heridas que dejamos abiertas no han cerrado, porque el silencio impuesto durante años aún pesa en la memoria de las familias", admitió Cervantes.

Otras voces de parte de los exintegrantes de la fuerza pública como Diego Alexander Salazar, representante del Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío, se enfocaron en manifestar su compromiso para evitar la repetición de estos hechos violatorios del derecho internacional humanitario y en general de los derechos humanos.

"Queremos decirle a las víctimas de esta unidad militar, a sus familias y el territorio afectado que han sufrido. Nunca más, nunca más violencia, nunca más el dolor, nunca más la impunidad", afirmó el exmilitar.

A la ceremonia también fue convocado el actual comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, el general Carlos Eduardo Caycedo, con el propósito de que informara ante las víctimas, la JEP y la sociedad cuáles han sido las directrices, medidas institucionales y acciones implementadas en esa unidad militar para prevenir la repetición de hechos.

El alto mando indicó que han avanzado en los últimos años en el proceso de formación en materia de derechos humanos para los integrantes de la unidad militar y que la verdad que ha surgido en estos procesos ante el tribunal deben servir de lección para el futuro.

"Hoy reiteramos de manera humilde y categórica, el compromiso institucional de trabajar incansablemente, para que hechos como estos, que bajo ninguna circunstancia debieron presentarse, jamás se repitan", dijo.

Entre la unidades implicadas en las ejecuciones extrajudiciales están: el Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrío”, el Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez”, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), y los GAULA Rionegro y el GAULA Antioquia.