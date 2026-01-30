En vivo
Judicial  / Defensa de Rodrigo Granda pide a la JEP revocar su condena como autor de secuestro
Primicia

Defensa de Rodrigo Granda pide a la JEP revocar su condena como autor de secuestro

Un recurso presentado por la defensa de Rodrigo Granda Escobar ante la JEP busca tumbar la sentencia que lo declaró autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, al argumentar que no ejerció mando armado ni tuvo participación directa en secuestros

