En un hotel de Barranquilla capturan a estadounidense por explotación sexual de una menor

Un ciudadano estadounidense, que se encontraba en Barranquilla como interventor de una marca de carros, fue capturado en un hotel del norte de la ciudad, junto a una joven de 19 años, para que respondan por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad.

Los hechos ocurrieron en un hotel ubicado en la carrera 53 con calle 100, donde uniformados del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia fueron alertados sobre un presunto caso de hurto ocurrido al interior de una de las habitaciones.

Al llegar al lugar, los policías observaron al extranjero en medio de una discusión con una adolescente de 16 años de edad que le reclamaba la entrega de un dinero que le había ofrecido y que horas antes había ingresado al sitio haciéndose pasar por mayor de edad.

De acuerdo con lo expresado por la menor a la Policía, el contacto se habría hecho a través de una joven de 19 años que presuntamente facilitó el encuentro, sin embargo, la discusión se generó luego de que, según la misma adolescente, este el hombre inclumpliera.



Fueron los mismos trabajadores del hotel los que dieron aviso a las autoridades una vez quedó expuesto el caso.

En medio del procedimiento, la Policía incautó tres celulares, elementos que serán fundamentales dentro del proceso investigativo.