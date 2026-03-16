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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En un hotel de Barranquilla capturan a estadounidense por explotación sexual de una menor

En un hotel de Barranquilla capturan a estadounidense por explotación sexual de una menor

Junto al hombre fue detenida una joven de 19 años señalada de ser el enlace para explotar a adolescentes.

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