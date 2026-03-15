¿Dos violadores en serie sueltos en Barranquilla? Cinco víctimas los describen como sus abusadores

Cerca de cinco mujeres, todas trabajadoras en el sector salud en el norte de Barranquilla, han sido víctimas de abusos sexuales perpetrados por dos hombres que al parecer estarían utilizando plataformas digitales para fingir ser mototaxistas y luego llevarlas hacia una zona apartada en la que pueden someterlas con armas de fuego.

Blu Radio conoció en primicia que uno de ellos sería colombiano y otro venezolano. Ambos están siendo buscados por las autoridades competentes y la investigación ya fue asignada a una fiscal especializada, debido a que varios casos ya completan un año sin justicia.

mototaxi Foto: ImageFX

Precisamente, habló el allegado de una de las víctimas, quien en reserva de su identidad mostró su preocupación por las demoras para la captura de estos hombres. Dice que cada día que pasa puede sumarse otra mujer más al número de abusadas.

“Esos individuos han seguido haciendo sus fechorías y nadie ha dicho nada. Nosotros le mandamos un mensaje a la Presidencia de la República, a la Alcaldía de Barranquilla y hasta a la que supo ser fiscal general (Martha Janeth Mancera). Nos respondieron que sí, que iban a proceder lo más pronto y mire cuánto tiempo ha pasado y todavía nada”, declaró.



Esta persona indicó que a su familiar además le robaron sus pertenencias en una zona limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia; y la dejaron en el sitio a altas horas de la noche. Afortunadamente, un conductor que pasaba por la vía la auxilió y la llevó hasta un centro asistencial.

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“Estaba laborando (la víctima), salió de su trabajo a las 9:30 de la noche. Iba a pedir un inDriver, sin embargo, iba pasando una moto y le dijo que si quería que le hiciera la carrera. Como nadie le ofrecía nada, accedió. En el camino esta persona hablaba mucho por el celular y mi familiar le advirtió que estuviera más pendiente, que se iban a estrellar. Aquel hombre le dijo tranquila, y cuando estaba cerca a la clínica Portoazul se desvió hacia un monte”, contó inicialmente.

“Allí salió otro muchacho con un arma apuntándole, le dijo que se quedara quieta o si no la mataba. Quedó en shock. Abusaron de ella. Con la Policía fuimos al lugar al día siguiente y encontramos sus cosas, su maquillaje, su bolso”, añadió.

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En manos de la Fiscalía están las descripciones y la placa de la motocicleta utilizada para los hechos. Asimismo, los abusadores tendrían anotaciones también por delitos sexuales.