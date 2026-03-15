En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaportes
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ¿Dos violadores en serie sueltos en Barranquilla? Cinco víctimas los describen como sus abusadores
Primicia

¿Dos violadores en serie sueltos en Barranquilla? Cinco víctimas los describen como sus abusadores

Blu Radio conoció en primicia que uno de ellos sería colombiano y otro venezolano. Ambos están siendo buscados por las autoridades competentes en Barranquilla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad