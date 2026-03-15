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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Mujer fue al médico en Barranquilla por una fiebre y le amputaron brazos y piernas: salvaron su vida

Mujer fue al médico en Barranquilla por una fiebre y le amputaron brazos y piernas: salvaron su vida

La clínica en la que fue atendida dice que su pronóstico fue tan crítico que llegó a tener una probabilidad de muerte de 85%. En los diagnósticos además le encontraron una neumonía adquirida.

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