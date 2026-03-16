¿WhatsApp con control parental?: 16 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 16 de marzo:
- Los Oscar y el salto de la industria del cine hacia plataformas como YouTube.
- El crecimiento de Netflix, YouTube y el impacto digital en el entretenimiento.
- Nuevas cuentas de WhatsApp para menores con control parental.
- Una app para tratar la eyaculación precoz con apoyo psicológico y conductual.
- Un torneo en Fortnite para que niños diseñen parques reales en Soacha.
- Fallas de seguridad en Gemini/Chrome y nuevos dispositivos para runners.