¿WhatsApp con control parental?: 16 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 16 de marzo:



Los Oscar y el salto de la industria del cine hacia plataformas como YouTube.

El crecimiento de Netflix, YouTube y el impacto digital en el entretenimiento.

Nuevas cuentas de WhatsApp para menores con control parental.

Una app para tratar la eyaculación precoz con apoyo psicológico y conductual.

Un torneo en Fortnite para que niños diseñen parques reales en Soacha.

Fallas de seguridad en Gemini/Chrome y nuevos dispositivos para runners.