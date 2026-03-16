Adiós a reconocida marca de leche en Colombia: desaparecerá tras más de 70 años en el mercado

Después de más de 70 años en el mercado colombiano, desaparece la conocida marca de leche Algarra, por decisión de la compañía que la produce: Gloria Foods.

"El holding ha determinado concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible. Como parte de este proceso de enfoque estratégico, Gloria Foods ha decidido suspender su operación en la categoría láctea en Colombia", señaló la empresa desde Lima.

Leche Algarra Foto: Algarra

¿Qué productos lácteos producía Gloria Foods en Colombia?

El anuncio contempla el cierre parcial de su planta en Cogua. Hasta ahora, bajo la categoría de lácteos, Gloria Foods producía: leche en bolsa, yogur con fruta, bebidas lácteas, leche achocolatada, avena, kumis y crema de leche.

Junto a la marca Algarra desaparecerá también Lechesan, producida desde 1971 en Santander.



Productos Algarra Foto: Algarra

El año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a cuatro empresas del sector, incluido Gloria, por más de 21 mil millones de pesos por agregar lactosueros a la leche. Gloria Foods se concentrará ahora en su negocio de bebidas en Colombia, que incluye la marca de jugos California y los refrescos Fresky.

