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Blu Radio  / Economía  / Adiós a reconocida marca de leche en Colombia: desaparecerá tras más de 70 años en el mercado

Adiós a reconocida marca de leche en Colombia: desaparecerá tras más de 70 años en el mercado

La compañía ya no producirá leche, bebidas lácteas ni yogures, lo que implica el cierre parcial de su planta.

Adiós a reconocida marca de leche en Colombia: desaparecerá tras más de 70 años en el mercado
Adiós a reconocida marca de leche en Colombia: desaparecerá tras más de 70 años en el mercado
Foto: ImageFx
Por: Marcela Peña
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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