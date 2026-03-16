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Blu Radio  / Nación  / Petro ordena liquidar EPS en quiebra tras freno judicial a traslados de usuarios

Petro ordena liquidar EPS en quiebra tras freno judicial a traslados de usuarios

El próximo 20 de julio el Gobierno radicará nuevamente la reforma a la salud y una nueva reforma tributaria.

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