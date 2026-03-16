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Blu Radio  / Nación  / Benedetti confirma que el presidente Petro planea vivir en Barranquilla: “Lo ha pensado”

Benedetti confirma que el presidente Petro planea vivir en Barranquilla: “Lo ha pensado”

Según Benedetti, el mandatario contempla seriamente la posibilidad de radicarse en el Caribe colombiano.

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