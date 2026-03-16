Benedetti confirma que el presidente Petro planea vivir en Barranquilla: “Lo ha pensado”

El ministro del Interior Armando Benedetti reveló en Mañanas Blu la posible intención del presidente Gustavo Petro de vivir en Barranquilla una vez termine su mandato como jefe de Estado.

Según Benedetti, el mandatario contempla seriamente la posibilidad de radicarse en el Caribe colombiano para estar cerca del mar y su gusto particular por el ambiente caribeño y zonas específicas como Puerto Colombia o Pradomar.

“Él le gusta el mar por sentirse Caribe”, explicó el ministro al ser consultado sobre los rumores de un traslado del jefe de Estado.

Al profundizar en el tema, fue enfático al asegurar: “Yo sé que él lo está pensando”.



Aunque surgieron versiones que vinculaban este movimiento con una posible aspiración del mandatario a la Gobernación del Atlántico tras su paso por la Casa de Nariño, el ministro desestimó esa idea, aclarando que el interés de Petro es disfrutar de la costa.

Al referirse a las conversaciones privadas sobre el asunto, el funcionario confesó que suele bromear con el presidente al respecto.

“Se queda callado. Quiero pensar que está pensándolo”, señaló el ministro sobre la reacción del presidente Petro ante la posibilidad de mudarse a la región.



Benedetti se pronunció sobre posible aspiración a Alcaldía de Barranquilla

Lo que comenzó como una reunión social en la capital del Atlántico ha terminado por encender el motor de una posible aspiración política de gran calado. El actual funcionario confirmó que, tras ser aclamado por diversos sectores en un encuentro reciente, está considerando seriamente la posibilidad de competir por la Alcaldía de Barranquilla en las próximas elecciones.

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“Con los resultados que están pasando y todo lo demás me dan ganas de hacerlo”, confesó el funcionario, reconociendo que, aunque antes no le había puesto atención al tema, la "nueva realidad" política lo ha impulsado a pensarlo seriamente.

Benedetti fue enfático en que su posible candidatura no nace de una enemistad con los poderes locales actuales.

“Yo no tengo nada contra la casa de Char, yo soy muy amigo de Alejandro Char, creo que las cosas las ha hecho muy bien”, aclaró. Sin embargo, su propuesta apunta a elevar el estatus de la capital del Atlántico en el escenario global.

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“Barranquilla no puede dejar de ser la tercera o cuarta ciudad para ser la primera”, planteando la necesidad de transformarla en una ciudad cosmopolita del Caribe Internacional.

Escuche la entrevista: