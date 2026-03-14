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Blu Radio  / Nación  / Petro anuncia que Colombia y Venezuela pedirán su adhesión plena al Mercosur

Petro anuncia que Colombia y Venezuela pedirán su adhesión plena al Mercosur

El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012 pero en 2017 el bloque invocó la "cláusula democrática", es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo.

delcy y petro.jpg
presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez.
Fotos: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

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