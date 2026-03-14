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Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez rechaza propuesta de Petro de arancel cero por sanciones de EE. UU. contra Venezuela

Delcy Rodríguez rechaza propuesta de Petro de arancel cero por sanciones de EE. UU. contra Venezuela

"Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado", afirmó Delcy Rodríguez.

delcy y petro.jpg
presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez.
Fotos: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

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